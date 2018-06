Russia 2018, Eroi Mondiali: Zico, il Pelè Bianco in lacrime davanti a Platini

12/06/2018

Zico, in Italia ammirato con la maglia dell'Udinese ha giocato tre Mondiali: 1978, 1982 e 1986. In tre edizioni gioca 14 partite. Il migliore è il torneo spagnolo con quattro gol, ma viene eliminato dall'Italia di Bearzot (tripletta di Paolo Rossi). Zico a Messico 1986 finisce in lacrime dopo aver sbagliato, al cospetto della Francia di Platini, il rigore del possibile 2-1. Dagli 11 metri, poi, passano i transalpini. Da vice di Zagallo perde la finalissima del 1998, sempre contro la Francia, e da ct del Giappone chiude all'ultimo posto nel girone a Germania 2006.