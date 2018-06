Russia 2018, ecco chi sono i calciatori più cercati online

14/06/2018

Il più cercato in rete è, infatti, Cristiano Ronaldo, il più popolare in assoluto dal 2014 a oggi. I tanti trofei vinti, i Palloni d'Oro ma anche le voci di un suo possibile divorzio dal Real Madrid vengono indicate dallo studio come motivi capaci di aumentare la curiosità nei suoi confronti. Al secondo posto c'è Neymar, nome cliccatissimo soprattutto per il faraonico trasferimento al Psg della scorsa estate. A completare il podio c'è lo juventino Paulo Dybala.



Ecco la classifica dei giocatori più cercati in rete dagli italiani:



1) Cristiano Ronaldo (Por)



2) Neymar (Bra)



3) Dybala (Arg)



4) Dani Alves (Bra)



5) Sergio Ramos (Spa)



6) Alex Sandro (Bra)



7) Lionel Messi (Arg)



8) Mauro Icardi (Arg)



9) Isco (Spa)



Tra i giocatori italiani, invece, è Ciro Immobile a destare la maggior curiosità degli utenti. Ma quali informazioni cercano gli internauti a proposito del calciatori? Non solo caratteristiche tecniche, dati e curisità professionali: nella top-3 di ricerca ci osno semrpe mogli o fidanzate e in molti casi a scatenare la curiosità è prorpio la vita personale: età, altezza, profili social, foto osè.



Ecco la classifica dei calciatori italiani più cercati online:



1) Ciro Immobile (Lazio)



2) Leonardo Bonucci (Milan)



3) Lorenzo Insigne (Napoli)



4) Federico Chiesa (Fiorentina)



5) Simone Verdi (Bologna/Napoli)



6) Jorginho (Napoli)



7) Mario Balotelli (Nizza)



8) Federico Bernardeschi (Juventus)



9) Gianluigi Donnarumma (Milan)



19) Lorenzo Pelelgrini (Roma)