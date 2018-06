Russia 2018, Cristiano Ronaldo è sempre di più nella leggenda

16/06/2018 di SALVATORE RIGGIO

Tutto in 84'. Dal primo all'ultimo gol, è la sintesi della mostruosità di Cristiano Ronaldo contro la Spagna. Prima intimorita da questa furia (quasi) aliena, diremmo più leggendaria, poi colpita a pugni in faccia a pochi minuti dalla fine, quando ormai il debuttante - che debuttante - Fernando Hierro pensava di aver compiuto la missione con il gol di Nacho, il primo in Nazionale. Un giorno perfetto per realizzarlo. Invece no. Non si può mai stare tranquilli se dall'altra parte ti trovi contro Cr7, quello che gioca nel Real Madrid e che colleziona ogni tipo di trofeo ed entra nella storia per essere stato - a 33 anni e 130 giorni - il giocatore più "anziano" (attenzione, eh) ad aver realizzato una tripletta nel Mondiale.



Già questo, conoscendo appunto quello che Cristiano Ronaldo ha combinato nella sua carriera con le maglie di Portogallo, Manchester United e Real Madrid, basterebbe per dire tutto e fermarsi ad applaudirlo. In silenzio, come si fa con i grandi del calcio. Perché noi tutti siamo rimasti ammaliati da quello che ha combinato contro la Spagna, una delle super favorite di questo Mondiale. Mica una Nazionale a caso. Invece no, perché un giocatore così, per un debutto del genere, va osannato fino alla fine. Ed ecco spuntare un altro dato che lo proietta nella storia: insieme a Pelè (con il Brasile nel 1958, 1962, 1966 e 1970), Seeler (con la Germania Ovest nel 1958, 1962, 1966 e 1970) e Klose (con la Germania nel 2002, 2006, 2010 e 2014), la stella lusitana ha segnato in quattro Mondiali. Nei tre precedenti aveva fatto un gol per edizione, con la Spagna ne ha fatti tre in 84': su rigore, su azione (complice la papera di De Gea, e su punizione.



Infine, ed è qui il bello, Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver fatto gol sia in quattro Europei sia in quattro Mondiali. Fermiamoci qui. Ad avere a che fare con lui si rischia poi di dover aggiornare tutti i dati a disposizione. Perché da qui alla fine, ne siamo sicuri, questo alieno con la nazionalità portoghese farà altre meraviglie. Le avversarie sono avvisate.