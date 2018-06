Russia 2018 - Argentina-Islanda 1-1: Messi, la condanna è di ...rigore

16/06/2018 di ROBERTO OMINI

LA PARTITA

Il Mondiale è fatica, prima di tutto. E non è un sospetto. La sudatissima Francia all'ora di pranzo contro l'Australia è il prologo di quanto l'Argentina abbia da fare, disfare e soffrire contro gli islandesi. Le scelte anti-italiane di Sampaoli (Dybala e Higuain in panchina) sono uno sfondo solo simbolico, al momento: la corsa è lunga, ci sarà bisogno di tutto e di tutti.

C'è da lottare su ogni pallone, lo capisce presto Leo Messi accerchiato in ogni dove da due-tre avversari. Per Di Maria e Meza -i due laterali a supporto di Aguero- la voglia di scappar via dalle marcature è pari all'impossibilità di farlo. Il 4-5-1 dell'Islanda è spesso un 4-6-0 col centravanti che ruba palla ai limiti dell'area (la sua, però...).

Il gol di Aguero al 19' è un pezzo di bravura personale nel cuore dell'area avversaria. Pallone sporco, spalle alla porta, giravolta e un lampo di sinistro diritto all'incrocio. La prodezza dopo il tempo trascorso a dare zuccate contro il muro islandese sembra aprire la scena a un'altra partita. Ma qui si cade nel difetto -congenito- di questa Albiceleste così ricca di fantasia e di uomini gol e altrettanto poco ricca di talenti in difesa. La riprova 4 minuti soltanto dopo l'1-0 con la baraonda che Bjarnason e Halfredsson creano fra Otamendi e Rojo, liberando al tiro, comodo comodo, il centrattacco Finnbogason. L'1-1 è una beffa?

Domanda sospesa, la partita è lunga. Messi ricomincia a tessere la tela, gioca a tutto campo, prova a indovinare corridoi minimi, diciamo pertugi nei quali infilare i palloni e le sue idee geniali. Ma lo spazio è quello che è, e la pressione è troppa. Perdipiù, Biglia e Mascherano devono far fronte alla muscolarità altrui, giocando palloni banali e pure in fretta, così l'Argentina riprende a dare testate contro il muro. Rischiando, in chiusura del tempo, l'osso del collo sul tiro di Sigurdsson a porta (quasi) vuota. Pallone a lato. Riposo.

Ripresa. Come cambia l'Argentina? Un ritocco, Banega per Biglia dopo nove minuti. Senza che muti la sostanza di un confronto che è possesso-palla biancoceleste e poco altro, se non un paio di brividi davanti a Caballero quando l'Islanda trova quei rari momenti di gestione offensiva. La stella di Leo Messi non brilla come vorrebbe-potrebbe-dovrebbe e la chance -clamorosa- che gli si apre al 19' ne è la riprova. Meza si guadagna un rigore, spinto da tergo da Magnusson e per Leo quel calcio dagli undici metri è un dono da cogliere e confezionare come lui sa. Ma il sinistro di Leo in questo primo giorno moscovita è un soffio leggero che Halldorsson respinge senza doversi superare. Non un sogno spezzato, no, siamo solo alla prima del Mondiale: e questo è un solo segno, non una sentenza.

L'ora del Pipita Higuain scocca negli ultimi sei minuti: fuori Meza, dentro lo juventino a caccia di un pallone buono per i tre punti. Il Messi del dopo-rigore (sbagliato) è un famelico cacciatore che non trova la preda (la porta) e il gioco è oramai a una sola metà campo, anzi a una sola area di rigore. Quella dell'Islanda. Che regge benone l'onda d'urto e si porta a casa un clamoroso pareggio. Lasciando a Sampaoli il tempo di meditare su questa sua Nazionale.