Ronaldo e Messi, la caduta degli dei: nessun gol dagli ottavi in avanti

30/06/2018

Un flop, una delusione, un fallimento. Nel giorno in cui tutto il mondo attendeva i due migliori giocatori del pianeta, a fine serata il Mondiale russo si ritrova senza le sue due stelle: prima, nel pomeriggio, Leo Messi eliminato dalla Francia ; poi Cristiano Ronaldo sconfitto dall' Uruguay . Entrambi evanescenti e costretti ad abbandonare il torneo proprio nel momento in cui si inizia a entrare nel vivo. Con l'aggravante di non avere lasciato traccia nel momento in cui la squadra ne aveva più bisogno.

C'è un dato, tanto pesante quanto inequivocabile, che evidenzia l'incapacità di CR7 e della Pulce di incidere - a livello di Nazionale - nei momenti decisivi di un Mondiale: il portoghese e l'argentino, infatti, hanno realizzato zero gol in gare ad eliminazione diretta. In altre parole, non hanno mai segnato dagli ottavi di finale in avanti e si tratta di un dato reso ancora più allarmante dal fatto che, sia per Leo e sia per Ronaldo, si trattava già del quarto Mondiale.



Il tabellone di Russia 2018 li aveva avvicinati così tanto che, in caso di doppia qualificazione di Argentina e Portogallo, i due si sarebbero poi affrontati nei quarti di finale. Una super sfida - tra chi ha vinto gli ultimi 10 Palloni d'oro - che è stata soltanto un'illusione e che, probabilmente, mai potremo goderci in questa vita: tra quattro anni, carta d'identità alla mano, sarà forse troppo tardi.