Portogallo-Spagna, il derby iberico a Gianluca Rocchi

13/06/2018

Gianluca Rocchi , l'arbitro che rappresenterà l'Italia ai Mondiali di Russia, farà il suo esordio nella competizione dirigendo una delle sfide più attese. Il 43enne fischietto toscano, infatti, è stato selezionato per dirigere Portogallo-Spagna, match del gruppo B in programma al Fisht Stadium Soch venerdì 15 giugno alle ore 20 (orario italiano). Gli assistenti saranno Di Liberatore e Tonolini.

IRRATI PRIMO VAR MONDIALE

Massimiliano entrerà nella storia del Var al Mondiale. L'arbitro della sezione di Pistoia è stato designato come VAR per la gara inaugurale dei Mondiali tra Russia e Arabia Saudita. Ci sarà anche Daniele Orsato (sezione di Schio) come AVAR. La sfida verrà invece diretta dall'argentino Néstor Pitana.