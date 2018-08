Neymar, anche Pornhub ironizza sulle sue simulazioni

10/07/2018

Non bastavano infiniti meme sui social in cui rotola, piange e si tuffa non appena viene sfiorato: ora Neymar, e soprattutto le sue simulazioni, sono diventate oggetto di ironie persino da parte di Pornhub. Il sito web di pornografia, infatti, ha creato tre nuove categorie dedicate appositamente agli atteggiamenti del brasiliano: "Diving", "Public humiliation" e "Crying" ovvero "tuffi", "umiliazione pubblica" e "pianto", con tanto di foto a doppio senso dell'attaccante in ognuna delle tre categorie.