Mondiali, Tite: "Brasile, evitiamo i rigori. La pressione è enorme"

05/07/2018

Corre il Brasile, corre verso un sogno, la sesta Coppa del Mondo. Sulla strada il Belgio, la squadra che in questo Mondiale , forse, proprio assieme alla Seleçao, ha il maggior carico di estro offensivo. Sarà un quarto di finale bellissimo, venerdì 6 luglio, ore 20 (Brasile-Belgio, diretta canale 5 e streaming su Sportmediaset.it ). Il ct verdeoro Tite sa che non sarà facile e non si nasconde: "La pressione è enorme e la sentiamo tutti, ma ho detto ai giocatori di non ascoltare e di non guardare nulla".

"La piu' grande sfida in un Coppa del Mondo è a livello mentale. È importante mantenere la calma e fornire un'altra prestazione valida. Abbiamo superato la tempesta contro il Messico, siamo tornati in partita e i nostri avversari hanno toccato a malapena la palla. Quando ripartiamo in contropiede la velocità è cruciale nel ribaltare la situazione".



L'auspicio del tecnico brasiliano in vista del match contro i Diavoli Rossi è quello di evitare la conclusione ai rigori. "Una partita di calcio non dovrebbe mai essere risolta con la terribile lotteria dei rigori - ha ammesso - Non lo vedo come un risultato valido. Per me deve esserci un altro modo. Se sembro più rilassato è perché i giocatori mi hanno aiutato giocando meglio".