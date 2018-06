Mondiali, Salah si è allenato: c'è ottimismo per la Russia

17/06/2018

Sembra arrivato, finalmente, il momento di Momo Salah. L'attaccante di Egitto e Liverpool, che ha saltato per l'infortunio alla spalla (rimediato in finale di Champions) il debutto contro l'Uruguay, ha svolto tutto l'allenamento con il resto della squadra. C'è fiducia: Hector Cuper potrebbe così avere a disposizione la sua stella per la gara con la Russia del 19: cruciale per il prosieguo dell'avventura Mondiale dei nordafricani.