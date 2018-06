Mondiali Russia: solo una multa per Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner per il gesto dell'aquila

25/06/2018

Nessuna squalifica per Shaqiri, Xhaka e Lichtsteiner, i tre giocatori della Svizzera finiti sotto indagine da parte della commissione di disciplina della Fifa per il gesto dell'aquila durante la partita vinta per 2-1 sulla Serbia. Shaqiri e Xhaka hanno ricevuto un'ammonizione e condannati a pagare una multa di diecimila franchi svizzeri per 'comportamento antisportivo' mentre Lichtsteiner, oltre al richiamo, dovrà pagare cinquemila franchi.