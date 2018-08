Mondiali Russia, Maradona attacca Sampaoli: "Questa Argentina non sa a cosa giocare"

23/06/2018

Alla vigilia della sfida contro la Croazia, si era limitato a suggerire a Sampaoli di lasciare fuori Aguero e di mandare subito in campo Pavon e Higuain. Ora, dopo la disfatta contro la nazionale di Dalic, Diego Maradona sferra un durissimo attacco al ct dell'Argentina: "Ho una rabbia dentro il petto che non riesce a esplodere: quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco"