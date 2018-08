Mondiali Russia 2018, Simeone attacca: "Argentina allo sbando. Messi campione, ma tra lui e Ronaldo..."

22/06/2018

Una nota audio mandata in onda da Onda Cero ha incendiato ancora di più l'ambiente intorno alla nazionale argentina. Nella nota vocale si sente Simeone parlare con il suo vice Burgos commentando la debacle contro la Croazia: "La squadra sta malissimo, però è l'Argentina e alla fine credo che passerà il turno. Quello che sta succedendo però è frutto di quattro anni disgraziati. C'è anarchia, manca un leader sia nella dirigenza che in panchina, la squadra è smarrita. Non si può continuare così e credo che le cose cambieranno dopo questa figuraccia".



Il Cholo nel vocale parla anche di Lionel Messi, apparso svuotato e spaesato in una squadra messa in campo senza troppe idee: "Tutto questo serve per renderci conto che Messi è fortissimo, ma perché è accompagnato da calciatori straordinari. Ti faccio una domanda - rivolgendosi sempre a Burgos -: in una squadra normale chi prenderesti tra Messi e Ronaldo?". Una domanda retorica che aumenterà le polemiche ed infiammerà il dibattito.



Però ce n'è anche per Caballero: "Dimmi la verità German - si sente -. Aveva già sbagliato altre volte in questo modo, contro la Spagna ma anche contro l'Italia quando si spostò verso il palo, ma purtroppo non prese gol. Si sarebbero resi conto prima.... I giocatori comunque contano al 60%, il resto è colpa del tecnico. Se un allenatore fa una ca... è peggio di quando la fa un giocatore".