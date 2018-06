Mondiali Russia 2018, Schweinsteiger provoca l'Italia: Materazzi risponde

17/06/2018

Prima è arrivata la provocazione all'Italia di Bastian Schweinsteiger: "E' la favorita per il Mondiale, assieme all'Olanda" ha detto il centrocampista tedesco intervenendo sul canale canadese TSN Sports. Poi, puntuale, è arrivata la replica di Marco Materazzi: "Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006!!! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?" ha scritto su Instagram l'ex difensore, ancora prontissimo a intervenire per salvare l'onore azzurro.