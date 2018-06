Mondiali Russia 2018, Sampaoli:"Messi-Dybala insieme? Bisogna aspettare il momento giusto"

15/06/2018

Alla vigilia del debutto mondiale contro l'Islanda, Jorge Sampaoli presenta la sfida in conferenza stampa. "L'Islanda è una squadra molto difficile da affrontare, perché gioca con grande intensità difensiva e proverà a colpirci in contropiede - ha spiegato - Dimostreremo che l'Argentina è ancora una potenza calcistica mondiale". Sulla coesistenza tra Messi e Dybala : "Bisogna aspettare il momento giusto della partita per farli giocare insieme".

Sampaoli prova togliere pressione alla stella più luccicante e attesa del Mondiale, Leo Messi. "Lo vedo molto bene, molto emozionato, con le capacità che ha, non dovrebbe avere molta pressione. Non penso che sia il Mondiale di Messi, vogliamo che Messi si diverta in campo".



Il ct dell'Argentina non nasconde la formazione che scenderà in campo contro gli islandesi. "Ho capito che non è così necessario nascondere la squadra oggi perché è già definita". Dybala e Higuain partiranno dalla panchina. Questo l'11 che scenderà in campo e che è stato provato da Sampaoli: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano; Biglia; Meza, Messi, Di María; Agüero.



Per Sampaoli è il secondo Mondiale dopo quello del 2014 alla guida del Cile. "Essere in un Mondiale e rappresentare il proprio paese è qualcosa di indelebile nella mia vita. Cercherò di viverlo con grande intensità e prendere le migliori decisioni".