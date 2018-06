Mondiali Russia 2018, Ronaldo: "Pareggio giusto"

15/06/2018

Eletto MVP del match grazie alla sua prima tripletta mondiale, Cristiano Ronaldo ha parlato del pareggio contro la Spagna. "Questo è il frutto del lavoro di molti anni - ha spiegato l'asso del Portogallo - La gente ha sempre creduto in me e io lavoro per il mio paese. Volevamo vincere. Il pareggio è giusto per le occasioni. La Spagna ha controllato il pallone. La squadra si è sacrificata fino alla fine. Abbiamo incontrato una delle favorite".

Fernando Hierro, al debutto come ct, è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, anche se la vittoria è sfumata negli ultimi minuti. "Quando hai qualcuno in grado di fare quello che fa Cristiano... Ma sono molto soddisfatto della squadra. Penso che acquisteremo fiducia. La squadra ha creato, ha avuto personalità. Costa sta bene, come tutti. Penso che dobbiamo essere molto orgogliosi dei ragazzi, bravi a rialzarsi dopo le avversità della partita".



A tradire la Spagna è stato uno dei suoi punti di forza. "De Gea è uno dei nostri e non lo abbandoniamo. Siamo una squadra, sappiamo che ci sono giocatori che hanno una giornata migliore e altri peggiori, siamo una famiglia e non abbandoniamo nessuno. Il portiere è un ruolo speciale, lo sappiamo, ma non abbiamo dubbi su De Gea"