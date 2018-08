Mondiali Russia 2018, Ramos: "Maradona ad anni luce da Messi"

21/06/2018

Se il capitano del Real Madrid difende Messi, simbolo del Barcellona, che qualcosa non torni è evidente. Se però in mezzo c'è Maradona, uno che risparmia a nessuno critiche anche pesantine, allora i confini della questiona cambiano parecchio. Fatto sta che Sergio Ramos, riportano i media russi, ha risposto per le rime al Pibe de Oro - che a sua volta aveva chiarito: "Godin è un crack, non Sergio Ramos" - prendendo le difese, appunto, della Pulce: "Rispetto Maradona - ha detto il capitano della Roja -, perché rientra nel novero dei più grandi giocatori della storia del calcio. Anche lui sa però benissimo di trovarsi ad anni luce di distanza da Messi, che per me è il miglior giocatore argentino della storia".