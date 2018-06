Mondiali Russia 2018: Portogallo-Spagna 3-3, una tripletta di CR7 frena le Furie Rosse

15/06/2018 di ANDREA GHISLANDI

Ronaldo 8 - Cambia il palcoscenico, ma non il risultato: CR7 segna sempre e in tutti i modi. Splendida tripletta che evita ai suoi il ko all'esordio. Non ci sono più aggettivi. Bernardo Silva 5 - La grande delusione di serata: mai pericoloso in attacco, non aiuta Cedric in difesa: Iniesta, Isco e Jordi Alba ringraziano. Guedes 4,5 - Sbaglia a non servire CR7 in un ghiotto contropiede, si fa anticipare da Jordi Alba e getta al vento il possibile 2-0. Poi sparisce dal campo. Diego Costa 7 - Il suo Mondiale inizia nel migliore dei modi con una splendida doppietta. Dubbi sul primo per una gomitata a Pepe. Gara di grande lotta e sostanza. Isco 7 - Insieme a Iniesta è il cervello di questa Spagna. Svaria su tutta la trequarti, dove disegna calcio di grande qualità come solo lui sa fare. De Gea 4 - Sarà per il codino, ma invece che uno dei migliori portieri d'Europa sembra il Karius spagnolo. Incredibile la papera su Ronaldo. Poi rimane di sasso sulla punizione del 3-3 come il popolo spagnolo.

LA PARTITA

Gli aggettivi non bastano più e le parole non sempre riescono a descrivere ciò che fa in campo. Allora riprendiamo il pensiero di Neymar: "Sono il numero 1 al mondo, perché Messi e Cristiano Ronaldo arrivano da un altro pianeta". E il pianeta di CR7 è fatto di gol, magie e trionfi oltre ogni immaginazione. Dopo campionati, coppe, Champions League a raffica e Palloni d'oro, rimaneva un solo neo da cancellare al fenomenale portoghese, poco più che spettatore nei tre Mondiali giocati in precedenza. La notte di Sochi cancella tutte le residue perplessità sulla sua grandezza in soli 90', dove CR7 ferma le Furie Rosse con una tripletta che entra negli almanacchi del calcio mondiale. Un perfetto mix di furbizia (in occasione del rigore), fortuna (la papera di De Gea) e classe (la punizione del 3-3), ingredienti fondamentali per uno dei più forti attaccanti della storia del calcio. In attesa di Messi, Cristiano si prende con merito le prime pagine di tutti i quotidiani del mondo. Difficile che possa vincere il Mondiale, perché i compagni al suo fianco sono lontani anni luce. Ma a 33 anni sognare non costa nulla e non c'è nessuno come lui che sappia trasformare i desideri in realtà.



Sul campo la squadra che ha giocato meglio è stata senza dubbio la Spagna, scossa dall'esonero di Lopetegui. Anche se a parole Ramos e compagni hanno suonato la carica alla vigilia, la botta (e non poteva essere altrimenti) c'è stata e si è sentita eccome. Si spiegano così i primi 20' in totale balia dei lusitani. Poi con pazienza e grazie alla classe di Isco e Iniesta le Furie Rosse sono venute fuori piano piano e hanno trovato in Diego Costa un implacabile cannoniere. Soltanto uno sciagurato De Gea in versione Karius (sarà per il codino?) ha permesso a CR7 di trovare il pareggio nel finale del primo tempo quando la squadra di Santos sembrava alle corde. E quando i gol di Diego Costa e Nacho (bravo a farsi perdonare il fallo da rigore su Ronaldo) hanno ribaltato il risultato, Hierro sembrava vicino al classico esordio da sogno. Invece la sfida tra i Fernando è finita in parità soolo perché tra le fila lusitane c'è un Extraterrestre che ha preso le sembianze di Cristiano Ronaldo. Un pareggio che regala all'Iran la testa solitaria del gruppo B. Grazie a CR7, che oltre che trofei e vittorie, regala anche favole...