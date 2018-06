Mondiali Russia 2018: Portogallo-Marocco 1-0, Cristiano Ronaldo implacabile

20/06/2018 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

Il massimo risultato, ma non con il minimo sforzo almeno in difesa. Il Portogallo non sbaglia contro il Marocco in una partita quasi da dentro o fuori e grazie al solito, implacabile, Cristiano Ronaldo conquista l'1-0 e i tre punti che condanno gli africani all'eliminazione. Un punteggio risicato che racconta le difficoltà dei campioni d'Europa contro Benatia e compagni, ma anche l'incapacità dall'altra parte degli uomini di Renard di capitalizzare con un gol il predominio territoriale in campo. Dopo il vantaggio al 4' sugli sviluppi di un corner, il Portogallo si è limitato a difendersi con ordine e tanto è bastato a portare a termine la missione.



Qualcosa in più il 4-1-4-1 del Marocco lo avrebbe senza dubbio meritato, ma come contro l'Iran la superiorità tattica in campo non ha portato allo spunto vincente contro i lusitani di Santos, più bravi a difendersi con ordine che a sfruttare le ripartenze con il suo fuoriclasse, il miglior europeo di sempre con il suo centro internazionale numero 85 con la maglia del Portogallo. La difesa alta impostata da Renard e guidata da Benatia ha messo in difficoltà i palleggiatori sulla trequarti come Joao Mario e Bernardo Silva, togliendo tempi di gioco anche a Joao Moutinho. Ne è uscita una partita in una sola metà campo, soprattutto nel secondo tempo, ma con un solo grande intervento di Rui Patricio a salvare il risultato al 57' su Belhanda.



Per il resto tante incursioni del commovente - e acciaccato - Amrabat a destra; diverse giocate con la suola di Ziyach e almeno tre occasioni nitide per Benatia in area di rigore. Il capitano, il giocatore più pericoloso per tutta la partita. Sintomo chiaro delle lacune offensive degli africani che dopo soli 180' escono di scena dal Mondiale con due sconfitte e zero gol fatti. Per il Portogallo invece qualche passo indietro rispetto al match vivace visto contro la Spagna, ma il risultato dalla propria parte. In un torneo del genere, va bene così. Con Cristiano Ronaldo, l'unico in rosa ad andare in gol finora, è anche più semplice.