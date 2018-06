Mondiali Russia 2018: Polonia-Senegal 1-2, un autogol e Niang affondano i polacchi

19/06/2018 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Come a Corea e Giappone nel 2002, il Senegal non sbaglia l'esordio al Mondiale. Lo scalpo odierno è meno illustre rispetto ai campioni in carica della Francia, ma la vittoria contro la Polonia è meritatissima e può valere già tanto nella corsa agli ottavi. I Leoni della Teranga giocano una gara tutta corsa e cuore e regalano all'Africa la prima vittoria nel torneo dopo le sconfitte al debutto di Egitto, Marocco, Nigeria e Tunisia. Un motivo di orgoglio in più. Mentre tutti si aspettavano un duello a distanza tra Lewandowski e Mané, tra i due litiganti si è inserito M'Baye Niang, grande protagonista della gara. L'attaccante del Torino ha avuto il merito di riconquistare la palla da cui è nato il primo gol ed è stato bravo ad approfittare del suicidio polacco in occasione del raddoppio. I meriti del Senegal e del tecnico Cissé sono tanti, ma gli errori e le incertezze dei polacchi hanno aiutato molto gli africani. Goffa l'autorete di Cionek, quasi da comiche il secondo gol partito da un retropassaggio sballato di Krychowiak, proseguito con l'indecisione di Bednarek e finito con l'uscita fuori tempo di Szczesny. Male, in conclusione, tutta la pattuglia 'italiana' schierata: Milik, Zielinski, Szczesny e Cionek. Mezzo tempo per Kownacki, briciole per Bereszynski. Dopo la prima giornata del gruppo H il verdetto è chiaro: Cenerentole al potere e big costrette a inseguire. Polonia-Svezia di domenica è già da dentro o fuori, mentre Giappone e senegalesi guardano tutti dall'alto in basso.



Nel primo tempo dello Spartak Stadium di Mosca va in scena un copione che in pochi si sarebbero aspettati. Non di certo i tifosi polacchi, che hanno assistito alla costante sofferenza di Lewandowski e compagni, mai pericolosi dalle parti di Khadim Ndiaye. Una manovra lenta e impacciata e la troppa imprecisione in fase di appoggio dei polacchi hanno favorito i ragazzi di Cissé, che ha schierato una squadra molto tecnica in avanti e dotata di grande corsa e forza fisica. Bravissimi in particolare Sabaly e Ismaila Sarr, due spine nel fianco per i bianchi di Polonia, mentre Niang, Mané e Diouf hanno tenuto in apprensione Szczesny pur con qualche imprecisione di troppo. Una gara piuttosto bloccata, viene così sbloccata in modo abbastanza fortunoso. E' bravo Niang a vincere il contrasto con Piszczek e a servire Mané che alza la testa e vede l'accorrente Gueye: il tiro fuori dallo specchio della porta del centrocampista dell'Everton viene deviato in modo decisivo dal difensore dello Spal Cionek alle spalle di Szczesny. Fanno festa i coloriti tifosi africani sugli spalti, mentre Milik e Lewandowski fanno la figura degli spettatori in campo non paganti.



Nawalka corre ai ripari e passa alla difesa a tre con l'inserimento di Bednarek al posto di Blaszczykowski. Lewa si procura e calcia la punizione che impegna Khadim Ndiaye e sembra dare segnali di risveglio, ma è solo un illusione. Giocano un po' meglio i polacchi, ma sbagliano troppo e quando Krychowiak dà inizio alla frittata collettiva con Bednarek e Szczesny ecco che i titoli di coda sul match sembrano già scorrere. Il centrocampista del Psg, nell'ultima stagione malamente retrocesso con il West Bromwich Albion, riapre il match a 5' e spiccioli dalla fine con un bel colpo di testa, ma è troppo tardi. Anche se il Senegal trema e va un po' in difficoltà, il risultato non cambia più. Giusto così, perché a vincere è la squadra che ha giocato meglio e ci ha creduto di più.