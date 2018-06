Mondiali Russia 2018: Panama, presentatori in lacrime al momento dell'inno

21/06/2018

Sabato 18 giugno Panama ha fatto il suo storico debutto in un Mondiale contro il Belgio e, al momento dell'inno nazionale, due presentatori della tv locale hanno smesso i panni dei giornalisti e sono stati travolti dall'emozione come semplici tifosi. David Samudio e Miguel Angel Remón sono scoppiati in lacrime e si sono abbracciati sulle note dell'inno Istmeño.