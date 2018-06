Mondiali Russia 2018: l'Uruguay può volare agli ottavi, vietato fallire per Spagna e Portogallo

20/06/2018

Portogallo-Marocco (gruppo B, ore 14). È già dentro o fuori per il Marocco al Luzhniki Stadium dopo la rocambolesca sconfitta contro l'Iran: il pericolo numero uno per la squadra di Renard è naturalmente Cristiano Ronaldo. Bisognerà neutralizzarlo e provare a pungere per sperare di proseguire l'avventura mondiale, dato che nel terzo match i marocchini affronteranno la Spagna. Da notare che il Portogallo non perde contro una squadra non europea ai Mondiali dall'edizione 2002, quando fu sconfitto 2-1 dalla Corea del Sud. Formazione confermata per i campioni d'Europa in carica con Silva, Guedes e Bruno Fernandes alle spalle di Ronaldo. Nel Marocco tridente Belhanda-Kaabi-Sofyan Amrabat, con Harit in panchina rispetto al primo match.



Uruguay-Arabia Saudita (gruppo A, ore 17). Se l'Arabia Saudita è quella vista all'esordio contro la Russia, l'Uruguay ha un'ottima chance per volare agli ottavi: con una vittoria, sarà qualificazione assicurata (assieme alla Russia), mentre un pareggio qualificherebbe la Russia ma rimanderebbe quella della Celeste. Il ct Tabarez è orientato a schierare la stessa formazione che ha ottenuto il successo faticoso ma meritato contro l'Egitto, con l'accoppiata Cavani-Suarez (pronto a raggiungere quota 100 presenze in Nazionale) in cerca del loro primo gol al Mondiale. I sudamericani hanno sempre vinto contro le asiatiche nei tre precedenti iridati (compreso Israele, che nel '70 era parte della confederazione asiatica), mentre l'Arabia Saudita ha sempre chiuso in fondo nel proprio girone nelle ultime tre apparizioni al Mondiale e non ha mai segnato in otto delle ultime dieci partite.



Iran-Spagna (gruppo B ore 20). Nessuno avrebbe mai immaginato che alla seconda partita sarebbe stata la Spagna a dover rincorrere l'Iran: sorprese che rendono ancor più interessante il primo incontro assoluto tra queste due Nazionali. Gli iraniani non hanno mai battuto una formazione europea, l'unico precedente negativo per gli iberici contro una squadra asiatica è rappresentato dalla dolorosa eliminazione ai rigori contro la Corea del Sud nei Mondiali del 2002. Ma nello splendido scenario della Kazan Arena la Spagna non può permettersi di sottovalutare la selezione di Queiroz, orientato a confermare gli stessi 11 che hanno battuto il Marocco. Identica formazione dell'esordio anche per Hierro: Busquets, Koke e Iniesta in mediana, Isco e David Silva alle spalle di Diego Costa. Sperando nella voglia di riscatto di De Gea dopo l'erroraccio al cospetto di sua maestà Cr7.