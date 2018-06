Mondiali Russia 2018, il ct di Panama: "Se passiamo il turno mi scolo una bottiglia di vodka"

17/06/2018

Inserita nel Gruppo G con Belgio, Tunisia e Inghilterra, la nazionale del Bolillo non ha intenzione di fare da squadra materasso: "Stiamo sognando la cosa più grande possibile. Non abbiamo Messi e Cristiano Ronaldo ma abbiamo ottimi giocatori" assicura il ct.



Gomez spiega: "La squadra è pronta, sicuramente non siamo i favoriti ma nel calcio tutto può succedere. Essere qui è fantastico per noi e dobbiamo stare tutti con tutti e dare il meglio. Servono corpo caldo e mente fredda". E sul Belgio, prima rivale da affrontare: "Nemmeno loro hanno Ronaldo e Messi ma un gruppo di giocatori tecnici e bravi ed esperti sì, in aggiunta a un tecnico che conosco e che reputo molto bravo. Diciamo che si tratta di una delle squadre più difficili da affrontare".



Tanto per rendere l'idea della storicità di questa partecipazione Mondiale, basterebbe dire che a Panama l'11 ottobre 2017 è diventato giorno di festa nazionale con tanto di decreto di Stato. Che giorno è? Quello in cui Panama ha battuto Costarica 2-1 ottenendo il pass per Mosca. Insomma già esserci è un trionfo e se poi dovessero arrivare anche dei risultati positivi, il ct sarà il primo a non risparmiarsi nei festeggiamenti. Certo, il Girone non è dei più semplici... ma nemmeno scolarsi una bottiglia di vodka tutta in un fiato sarebbe una passeggiata.