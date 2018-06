Mondiali Russia 2018, il capocannoniere è... l'autogol

20/06/2018

Cristiano Ronaldo può affannarsi quanto vuole, ma dopo la prima giornata dei Mondiali c'è un dominatore incontrastato nella classifica marcatori: è l'autogol. Sì, proprio così. Si sono giocate 17 gare e abbiamo già visto 42 gol, di cui ben 5 sono stati autogol. Dopo sei giorni di Mondiali a Russia 2018 stiamo già sfiorando il record storico che è di sei autoreti a Francia '98 e Giappone-Corea 2002. Ronaldo e Cheryshev sono a quota tre gol.



Il primo è stato il marocchino Aziz Bouhaddouz, che ha regalato la vittoria all'Iran. Poi è stato il turno di Aziz Behich in Francia-Australia, per poi passare per Etebo in Croazia Nigeria e per finire con Cionek in Polonia-Senegal e Fathi in Russia-Egitto. Tutti autogol pesanti e decisivi.