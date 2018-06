Mondiali Russia 2018, Hierro: "Firmerei per fare come Zidane per la Spagna"

14/06/2018

"La Spagna sarà sempre protagonista. Firmerei per essere lo Zidane della nazionale". Fernando Hierro , il nuovo ct delle Furie Rosse, è stato catapultato a Russia 2018 a due giorni dall'esordio dopo l'esonero di Lopetegui: "Rispetterò il lavoro fatto in questo tempo, sappiamo che il Portogallo è molto forte ma siamo preparati alla perfezione". Capitan Sergio Ramos chiama tutti all'ordine: "Voltiamo pagina in fretta, siamo uniti per vincere".

Da direttore sportivo a ct il passo è stato molto più breve del previsto, manon si nasconde dietro all'oggettiva difficoltà di portare aluna selezione scelta e allenata da un altro fino a due giorni dall'esordio. L'esonero di Lopetegui ha mischiato le carte, ma la scelta della federazione spagnola è stata quella di affidarsi a un personaggio, come l'ex difensore, che conosce benissimo il gruppo e saprà gestirlo: "Siamo preparati per questo evento - ha comunicato - e questa è la cosa più importante. Abbiamo lo stesso stile da un decennio, non credo che avremo sorprese. Rispetteremo il lavoro svolto fin qui, siamo un team di qualità. Dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza e sulle debolezze del Portogallo, senza essere arroganti ma speranzosi di fare le cose per bene. Io come Zidane? Firmerei, lo spero davvero".

"Dobbiamo voltare pagina e nessuno meglio di Hierro può coprire l'assenza di Lopetegui, è uno dei migliori e speriamo di poter essere una selezione come prima. Niente e nessuno cambierà le nostre ambizioni", ha detto in conferenza stampa il capitano Sergio Ramos. Nessuno spogliatoio diviso, queste voci sono state rispedite al mittente dal difensore: "Noi vogliamo vincere il Mondiale. Certo è stata una situazione delicata, da capitano qualcosa in più degli altri sapevo, ma credo che ogni difficoltà sia una opportunità per crescere e ora siamo ancora più uniti e fare un passo alla volta".



