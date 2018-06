Mondiali Russia 2018, Golovin brilla all'esordio e ammicca alla Juventus: "Sarebbe un onore"

14/06/2018

Alexandr Golovin è diventato uno degli uomini di mercato soprattutto in orbita Juve. Da applausi il suo debutto al Mondiale, due assist e un gol per trascinare la Russia contro l'Arabia Saudita. E il giovane centrocampista russo ha commentato così il suo momento e l'interesse della Juve: "Adesso penso soltanto alla nazionale, voglio concentrarmi per la Coppa del Mondo. La Juventus? Sono onorato dell'interessamento, fa piacere che una squadra cosi' forte si interessi a me ma parliamo solo di un interesse, nulla di più. Il mio giocatore bianconero preferito? Sono tutti forti ma Dybala è il migliore, è quello con più fantasia. La Serie A è un buon campionato, questo posso dirlo". Marca dalla Spagna però rilancia di un interesse del Barcellona dopo il "no" incassato da Griezmann.