Mondiali Russia 2018, CR7 e l'esultanza 'da capra': "Una scommessa con Quaresma"

21/06/2018

Il mistero è rivelato e dà un calcio a tutte le congetture che si sono seguite in questi giorni. Nessuno scherno e nessun riferimento a Leo Messi, come molti addetti ai lavori avevano pensato dopo che l'argentino era comparso, in un servizio fotografico per una rivista, con una capra in braccio. In inglese capra si dice goat, cioè l'acronimo di "Greatest Of All Times", il più grande di tutti i tempi. Nessuna rivendicazione provocatoria, quindi, da parte di CR7 che preferisce parlare nel linguaggio a lui più congeniale, quello del gol.



"Questo nuovo look e quel festeggiamento nascono da uno scherzo con Quaresma. Eravamo in sauna il giorno prima della partita contro la Spagna e mi stavo radendo - ha spiegato il fuoriclasse lusitiano - Ho lasciato una piccola parte di barba e gli ho detto: 'Se segno domani non me la taglio più fino alla fine del Mondiale'. Ho fatto goal e ho mantenuto la promessa, ora speriamo di continuare". Tra il Portogallo e gli ottavi rimane solo l'ostacolo Iran: ai ragazzi di Santos basta un pareggio per entrare tra le migliori 16.