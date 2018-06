Mondiali Russia 2018, Benatia: "Cristiano Ronaldo? Niente di eccezionale, protesta..."

21/06/2018

"Ho chiesto rispetto anche per la mia squadra: falli non fischiati, rigori non concessi. Sfortunato contro Cristiano Ronaldo? Ha bisogno di poche occasioni per segnare - ha aggiunto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Poi guardiamo la gara intera e ci accorgiamo che non ha fatto grandi cose. E' un buon giocatore, ma non è che ogni volta che ha toccato palla ci ha messo in difficoltà. Gli basta poco per segnare, soprattutto se butti giù il nostro uomo sul primo palo".



Sul futuro alla Juventus - Benatia ha parlato anche del suo futuro: "Andrò in vacanza, mi godrò famiglia e riposo. Dalla società non ho ricevuto nessuna telefonata, ho ancora due anni di contratto a Torino sto bene però...". Benatia lascia quindi in sospeso il suo destino in bianconero: "Però a 31 anni devi farti della domande. La Juventus comprerà giocatori nuovi per rinforzarsi, staremo a vedere. Faremo il punto con i dirigenti ma se rimango sono felice…".