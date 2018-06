Mondiali: Robbie Williams, gestaccio in Mondovisione

15/06/2018

La pop star britannica Robbie Williams ha scioccato il mondo mostrando il dito medio - a uso econsumo delle telecamere sul campo - nel corso della sua performance per l'apertura dei mondiali di calcio, allo stadio Luzhniki di Mosca. Un dettaglio che dallo stadio non si è percepito ma che ha poi fatto il giro del web.



I grandi networkrussi non hanno dato grande risalto alla cosa ma già si rincorrono le speculazioni. Per la testata Lenta quello di Williams è un "insulto ai russi" mentre invece RBK, affidabile agenzia russa, sottolinea come Williams, nel mostrare il dito, abbia detto "I did for free", ovvero "l'ho fatto gratis". Forse un riferimento alle accuse venute dalla Gran Bretagna di essersi "venduto ai russi".