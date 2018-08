Mondiali, Maradona: "Subito Pavon e Higuain, Aguero non ha 90' nelle gambe"

19/06/2018

Diego Maradona critica Aguero e 'vota' Pavon e Higuain. Il "Pibe" si è proiettato al prossimo match dell'Argentina al Mondiale contro la Croazia, in programma giovedì, consigliando al ct Sampaoli un cambio. "Io adoro Pavon. E lo dico con tutto il dolore per mio nipote Babu (figlio di Aguero e della secondogenita di Maradona), ma penso che il Kun non abbia nelle gambe 90'. Credo possa essere questa la chiave di svolta: Pavon e Higuain".