Mondiali, Maradona attacca: "Colombia rapinata". La Fifa: "Basta insinuazioni"

04/07/2018

Come sempre, più di sempre. Non cambia mai, Diego Armando Maradona, per il quale il Mondiale non è terminato il giorno dell'eliminazione dell'Argentina con la Francia. Perso Messi, Diego si è trasformato (come da foto con maglietta indosso) tifoso della Colombia. Che però è stata eliminata agli ottavi dall'Inghilterra ai calci di rigore. Eliminazione che ha mandato Maradona su tutte le furie. La stizza di Diego si è scatenata soprattutto per il (contestatissimo) rigore che aveva consentito agli inglesi di sbloccare il risultato. Nel mirino l'arbitro statunitense Geiger che ha concesso il rigore su Kane, ma anche la Fifa, storica nemica dell'ex stella del Napoli.