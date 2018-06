Mondiali: la Russia travolge l'Egitto e ipoteca gli ottavi

19/06/2018

LA PARTITA

Con il match tra Russia ed Egitto si apre la seconda giornata del Gruppo A. Salah parte titolare in una gara che vale tantissimo contro i padroni di casa che, vincendo, ipotecherebbero la qualificazione agli ottavi di finale. Si gioca al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, subito i padroni di casa in attacco: al 6’ Ignashevich salta più in alto di tutto su un cross di Samedov ma il colpo di testa è centrale. Solo la Russia: al 7’ Golovin sfiora la rete con un destro dal limite. L’Egitto prende coraggio e al 16’ c'è l’occasione più ghiotta: Trezeguet supera il suo diretto avversario e cerca la porta con un destro a giro, di poco alla sinistra di Akinfeev. Cheryshev (protagonista contro l’Arabia Saudita con una doppietta) prova, al 19’, la soluzione dalla distanza ma il destro è poco alto sulla traversa. Intorno alla mezz’ora l’Egitto cerca di ripartire, al 34’ palla scodellata da Abdel-Shafy dove Salah colpisce a a rete ma Zhirkov è bravissimo ad anticipare l’attaccante del Liverpool. Il primo tempo si chiude 0-0, nella ripresa sono fuochi d'artificio con la Russia che passa in vantaggio dopo appena due minuti: tiro da fuori area di Golovin e un intervento maldestro di Fathi vale l'autorete che porta avanti i padroni di casa. Al 59' la Russia raddoppia con il terzo gol in questi Mondiali di Denis Cheryshev, che raccoglie un traversone basso di Mario Fernandes e con il sinistro batte ancora El Shenawi. Non si ferma la furia russa e al 62' una perla di Artem Dzyuba vale il terzo gol: lancio dalle retrovie, stop di petto e controllo a seguire prima di piazzare col destro la palla sul primo palo. Sussulto d'orgoglio dell'Egitto: sospetto contatto in area e con l'aiuto del Var c'è rigore. Dal dischetto Salah incrocia con il sinistro e al 73' firma il gol della bandiera dell'Egitto. Triplice fischio e sugli spalti esplode la festa per la Russia che è praticamente qualificata per gli ottavi di finale con una gara di anticipo, con 6 punti in due partite e una differenza reti di +7 la squadra di Cherchesov ha un margine di sicurezza importante che rassicura quasi del tutto per gli ottavi di finale. Egitto virtualmente eliminato.