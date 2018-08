Mondiali: l'Uruguay vince e vola agli ottavi con la Russia

20/06/2018

L'Uruguay batte 1-0 l'Arabia Saudita , raggiunge la Russia a punteggio pieno (6 punti) dopo due partite in testa al gruppo A e con i padroni di casa si qualifica per gli ottavi di finale del Mondiale. Alla Celeste basta Suarez (23') per superare l'Arabia Saudita, ora ufficialmente eliminata insieme all'Egitto. Uruguay e Russia avanzano e lunedì si sfideranno nello scontro diretto per decidere il primato nel girone.

LA PARTITA

Alla Rostov Arena la partita che potrebbe decretare le prime due qualificate agli ottavi di finale, con l'Uruguay che vincendo raggiungerebbe a quota 6 punti la Russia, in vetta al gruppo A, staccando il pass per la fase a scontri diretti con una partita ancora da giocare. La nazionale di Tabarez, vincente 1-0 all'esordio contro l'Egitto, affronta l'Arabia Saudita reduce dal pesante 0-5 subito all'esordio dai padroni di casa. Prima vera occasione al 12' con inserimento di Caceres sulla sinistra, palla al centro e girata mancina alta di Cavani. Prima occasione per l'Arabia Saudita al 21' con una conclusione da posizione defilata di Al Muwallad. Al 23' l'Uruguay passa in vantaggio: angolo di Carlos Sanchez dalla sinistra e uscita a farfalle del portiere Al Owais, Luis Suarez sul secondo palo ne approfitta e appoggia in rete per festeggiare la 100esima presenza in nazionale con il 52esimo gol con la maglia della Celeste. Al 26' la risposta dell'Arabia Saudita con un sinistro da fuori area di Hatan Babhir, Muslera smanaccia in angolo. Al 43' Al Jassim è costretto a uscire per un probabile stiramento, al suo posto Al Mogahwi. L'Uruguay controlla e si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa al 50' punizione di Suarez che impegna severamente Al Owais. Al 62' grande cross a rientrare dalla sinistra di Cavani sul palo lungo, tuffo di testa di Sanchez da ottima posizione ma la palla finisce alta. Al 68' altro colpo di testa, stavolta di Caceres, che finisce alto. Al minuto 79 destro da fuori di Torreira, deviazione di Cavani e palla fuori. Ancora Cavani al minuto 85, diagonale parato. Poche emozioni nel finale e al triplice fischio l'Uruguay si qualifica per gli ottavi di finale, avanzando a braccetto con la Russia che affronterà lunedì per decidere il primo posto nel girone A.