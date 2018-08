Mondiali, il declino del mito del possesso palla

02/07/2018

Cominciamo con il dire che il "tiki taka", inteso come termine, ci usciva dalle orecchie. Tre passaggi ed era tiki taka. Un po' di melina, per dirla all'antica, e sotto con il tiki taka. Circolazione di palla orizzontale o all'indietro e rieccolo: tiki taka. Che noia si può dire? Poco importa, ma importa, invece, e tanto, che il tiki taka abbia celebrato ieri, con l'eliminazione della Spagna, il suo funerale. Addio. Anzi, adios. E che non se ne parli più. Partiamo dai fatti, i dati sul possesso palla sapientemente riportati dal collega del Sole 24 Ore Giovanni Capuano:



Spagna 75% vs Russia ELIMINATA

Portogallo 61% vs Uruguay ELIMINATA

Argentina 59% vs Francia ELIMINATA

Croazia 54% vs Danimarca QUALIFICATA (rigori)



Germania 70% vs Corea del Sud SCONFITTA

Germania 60% vs Messico SCONFITTA

Argentina 72% vs Islanda PAREGGIO

Portogallo 68% vs Iran PAREGGIO



Se questa non è la definitiva sconfitta del palleggio (infruttuoso) non sappiamo davvero in quale altro modo chiamarla. Aggiungiamo: il Napoli di Sarri ha tenuto, per tutto il campionato, una media di possesso palla che si aggirava attorno al 65%. Risultato: secondo posto dietro la Juve ed eliminazione prima dalla Champions e poi dall'Europa League.



Lo stesso, con risultati alterni (successo in campionato, ma niente Champions), lo hanno fatto il Barcellona e il Bayern Monaco, due squadre in evidente declino in confronto ai fasti del recentissimo passato. Fa leggermente eccezione - ma non del tutto, anche lui niente Champions - il City di Guardiola, che resta un passo avanti a tutti e che continua a proporre un gioco che anticipa i tempi (forse) di quattro-cinque anni. Ma per il City, passato dalla circolazione di palla orizzontale a un calcio in realtà molto verticale, servirebbe un discorso a parte.