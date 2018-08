Mondiali 2018, Wimbledon non si piega: le due finali quasi in contemporanea

23/06/2018

A Wimbledon vince la tradizione. Sempre. E così non ci sarà nessun anticipo d'orario della finale maschile in programma il 15 luglio alle 15, appena due ore prima della finalissima dei Mondiali di calcio a Mosca che inizierà alle 17. "Ne abbiamo discusso per non più di 20-25 secondi" ha spiegato il direttore dell'All England Club. Con la speranza che a giocarsi la Coppa del Mondo non ci sia l'Inghilterra: altrimenti il flop televisivo è assicurato.