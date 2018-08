Mondiali 2018, Uruguay-Russia 3-0: Tabarez agli ottavi da primo nel girone

25/06/2018

LA PARTITA

Alla Samara Arena Cherchesov tiene in panchina il diffidato Golovin e piazza Miranchuk sulla linea dei trequartisti, con Samedov e Cheryshev alle spalle del confermatissimo Dzyuba. Fuori anche Zhirkov sulla sinistra, dentro Kudryashov. Nella Celeste Tabarez passa al 3-5-2 con l'inserimento di Laxalt sulla corsia sinistra e Vecino, Torreira e Bentancur in mediana. Davanti il solito tandem Suarez-Cavani.



L'inizio del match si gioca a ritmi alti, con continui capovolgimenti di fronte. Senza nulla da perdere, Uruguay e Russia si affrontano a viso aperto, con i padroni di casa che manovrano e vanno rapidamente in verticale appoggiandosi a Dzyuba e i sudamericani che puntano tutto sulle ripartenze. Dopo dieci minuti, il primo squillo arriva su punizione, con Suarez che infila Akinfeev sul suo palo. Un gol che scatena la reazione russa. Muslera si oppone a Cheryshev, poi Dzyuba manca il bersaglio grosso di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Uruguay però non trema e con tanti uomini in mezzo al campo sceglie il possesso per controllare la gara e creare la superiorità sugli esterni. E proprio dalla corsia sinistra arriva la seconda stoccata della Celeste. Il raddoppio porta la firma di Laxalt, ma la deviazione di Cheryshev è decisiva. E' il colpo che decide il match e stabilisce le gerarchie nel girone. Ordinata e solida, la Celeste abbassa infatti il ritmo e si appoggia a Cavani e Suarez per far respirare la squadra col giropalla. Scarica e senza idee, la Russia invece perde le distanze e al 35' resta anche in dieci per il doppio giallo a Smolnikov.



Nella ripresa la partita scorre via rapida. L'Uruguay gestisce il possesso con un occhio all'orologio, la Russia invece sceglie di concentrarsi già sugli ottavi, cercando di fare un po' i conti e risparmiare energie. Il match lo fa la squadra di Tabarez, che in mezzo al campo può contare sulla grinta di Torreira e sull'equilibrio tattico di Vecino e Bentancur per gestire la manovra. In controllo, nel finale la Celeste gioca solo per far segnare Cavani e il Matador si sblocca al 90' in mischia, firmando il tris. Per Tabarez il ruolino storico del girone dice tre vittorie di fila e zero gol presi. L'Uruguay sogna.