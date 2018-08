Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo 2-1: Cavani elimina Cristiano Ronaldo con una doppietta

30/06/2018

LA PARTITA

Le due squadre si affrontano entrambe con il 4-4-2: in linea quello dei lusitani, a rombo quello uruguagio, con Torreira davanti alla difesa e Bentancur vertice alto. Il primo a scaldare le polveri è Cristiano Ronaldo al 5’, il suo destro non fa paura a Muslera. Ma alla prima combinazione tra Suarez e Cavani, l’Uruguay la sblocca: cross dell’attaccante del Barcellona al millimetro per la testa del Matador, che batte Rui Patricio. Prova a rispondere subito dopo Fonte con un’azione molto simile su cross di Joao Mario, ma manda a lato. Canovaccio tattico della sfida che diventa subito chiarissimo: Portogallo a spingere per cercare il pareggio, Uruguay a gestire e tentare di colpire di rimessa. E ogni volta che si attivano i due là davanti, può succedere qualcosa: un Suarez indemoniato si conquista e quasi realizza una punizione dai 25 metri, con gran salvataggio di Rui Patricio. Dall’altra parte, Cristiano Ronaldo si sbatte, ma il supporting cast a parte Bernardo Silva lo assiste poco e i campioni d’Europa non riescono mai a concludere verso la porta e il dispositivo difensivo preparato da Tabarez è perfetto.



A inizio ripresa il Portogallo è più convinto. Guerreiro e Adrien Silva si avvicinano al gol, che viene trovato dopo dieci minuti da Pepe che svetta di testa su Godin su azione d’angolo: è il primo gol incassato dall’Uruguay nel torneo. Andazzo che prosegue anche dopo il pareggio, con i sudamericani troppo bassi e che non riescono più a ripartire. In un lampo, però, la Celeste torna avanti: grande break di Bentancur – ottima partita dello juventino – che serve Cavani, destro a giro di prima intenzione sul secondo palo per una doppietta d’autore. Poco dopo però arriva la tegola per il Matador, che chiede il cambio per un problema muscolare al polpaccio – condizioni da valutare per lui – al termine di un’azione in cui Muslera stava per combinarla grossa, perdendo il pallone in uscita e venendo graziato da Bernardo Silva. Il forcing portoghese diventa disperato, con l’Uruguay che nuovamente fatica a risalire il campo nel finale di gara ma che resiste fino alla fine e porta a casa il passaggio del turno. Delusione per Cristiano Ronaldo, l’Uruguay se la vedrà con la Francia nei quarti di finale.