Mondiali 2018, Uruguay: edema al polpaccio per Cavani, Francia a forte rischio

02/07/2018

Non può sorridere l'Uruguay per le condizioni di Cavani in vista dei quarti con la Francia, ma le notizie provenienti dal ritiro della Celeste sono comunque migliori di quanto previsto subito dopo il match col Portogallo, quando il Mondiale del Matador sembrava essere finito. La risonanza magnetica, alla quale l'attaccante è stato sottoposto lunedì, ha evidenziato un edema nel gemello del polpaccio sinistro, senza rottura di fibre muscolari.