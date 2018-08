Mondiali 2018, Uruguay: Cavani non si allena, in forte dubbio con la Francia

04/07/2018

Uruguay ancora in ansia per Cavani. L'attaccante, che si è infortunato al gemello interno del polpaccio sinistro contro il Portogallo, non si è allenato nemmeno stamattina e resta in forte dubbio a 48 ore dalla sfida dei quarti di finale contro la Francia. Filtra pessimismo nello staff medico della Celeste. Cavani si è dedicato esclusivamente a ginnastica in palestra e fisioterapia, in attesa che l'edema al gastrocnemio si riassorba.