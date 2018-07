Mondiali 2018: Uruguay, ansia per Cavani: domani gli esami

01/07/2018

In Uruguay c'è molta apprensione per le condizioni di Edinson Cavani. Ha detto di aver sentito un pinchazo, letteralmete una puntura, una fitta al polpaccio sinistro. Nella Celeste filtra pessimismo sulle condizioni dell'attaccante, che dovrebbe così saltare la gara del 6 luglio contro la Francia, valida per i quarti di finale. Da quanto si apprende, lo staff medico dell'Uruguay ha deciso di sottopore Cavani domani a test più approfonditi per capire meglio l'entità dell'infortunio.