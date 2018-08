Mondiali 2018, tutti a far pipì all'intervallo: rete idrica in tilt in Giappone

25/06/2018

In Giappone i Mondiali di Russia 2018 sono diventati un'emergenza idrica . Durante la gara contro la Colombia milioni di tifosi nipponici sono andati in bagno contemporaneament e, rischiando di mandare in tilt la rete. A segnalare il problema è stata la società che eroga l'acqua a Tokyo, rilevando un'impennata dei consumi del 24% alla fine del primo tempo e del 50% al termine della partita . Una situazione che le autorità giapponesi sono state costrette ad affrontare seriamente per la gara col Senegal.

L'emozione e la tensione mondiale, dunque, in Giappone ha rischiato di far saltare la fornitura d'acqua in tutto il Paese. Un'emergenza vera e propria, che i dirigenti nipponici hanno dovuto ridimensionare alzando i livelli di erogazione. A fronte di un'audience del 48% per la gara contro la Colombia, i sistemi nazionali idrici sono andati in sofferenza per il contemporaneo utilizzo dei wc nell'intervallo e alla fine del match. Una situazione che ha costretto le autorità ad agire immediatamente e a studiare un piano per evitare di rischiare il tilt nel secondo match dei Mondiali del Giappone. Contro il Senegal, infatti, per precauzione è stata aumentata l'erogazione dell'acqua proprio in occasione della fine del primo tempo e dopo il triplice fischio.