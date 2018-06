Mondiali 2018, Tite lancia il Brasile: "Prego e sogno in grande"

16/06/2018

"Sento di avere una responsabilità molto grande, dopo aver vissuto due anni di lavoro, tattico, tecnico ed emozionale. Essere qui è la grandezza di un sogno realizzato". Si presenta così Tite, ct del Brasile, alla vigilia dell'esordio mondiale a Rostov contro la Svizzera. Per l'occasione Neymar sfoggia un nuovo look: si è fatto biondo e ha 'mosso' i capelli con un tocco di permanente.



La fascia di capitano andrà sul braccio di Marcelo, che ha parlato accanto a Tite: "Con lui in nazionale e' cambiato tutto - dice il terzino del Real -, ha cambiato completamente il volto della Selecao. E' facile capire cosa vuole da noi, e ognuno mette nel gruppo un po' di allegria e di spirito di leadership che lui ci trasmette. Ci sentiamo una famiglia, che ora, se Dio vorrà, centrerà il traguardo che vuole ad ogni costo".



Sulle spalle del Brasile c'è il ricordo del 7-1 del Minerao? "Se per me fosse ancora un trauma, non sarei qui". Di nuovo Tite, perché gli chiedono come sta Neymar. "Non e' ancora al 100% - risponde - ma ha già raggiunto indici di velocità impressionanti: fisicamente è un privilegiato. Immagino che possa già fare una grande partita". Come prima di ogni match, Tite andrà in chiesa: "La spiritualità fa di me un uomo migliore, piùequilibrato. Ci vado sempre e non per chiedere di vincere. Il Mio Dio è lo stesso di tutti, di ogni essere umano".