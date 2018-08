Mondiali 2018, tegola Brasile: Douglas Costa salta la Serbia

23/06/2018

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria fondamentale contro la Costa Rica, che per il Brasile arrivano brutte notizie dall'infermeria. Douglas Costa , entrato nel secondo tempo contro Navas e compagni, salterà il decisivo match contro la Serbia a causa di una lieve lesione alla coscia destra. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il medico della Seleçao Rodrigo Lasmar. Anche Danilo è ancora out contro i serbi.

Con il suo ingresso nel secondo tempo al posto di un evanescente Willian aveva fatto cambiare passo e ritmo a un Brasile prevedibile e con lui Tite sembrava aver trovato la chiave giusta per innescare l'immenso potenziale offensivo della Seleçao. Purtroppo, però, Douglas Costa è già costretto ai box e salterà di certo la gara contro la Serbia. Il medico verdeoro non si sbilancia sui tempi di recupero. "Non facciamo previsioni, è fuori per il prossimo match - ha spiegato Lasmar, secondo cui il fuoriclasse della Juve si sarebbe fatto male all'84' - La speranza è che ci possa dare una mano a raggiungere la finale. Visto che il nostro obiettivo è arrivare in fondo, credo possa tornare utile".



Sempre out Danilo che, dopo aver saltato la Costa Rica, si perderà anche la Serbia. Ma per il terzino del Manchester City il recupero pare essere più veloce. "Danilo ha avuto una lesione muscolare minore nella regione del gluteo che fa ruotare l'anca - le parole del medico del Brasile - . Essendo un muscolo secondario, è un infortunio più facile da recuperare. E' difficile confrontare i casi, sono lesioni completamente diverse, diversi muscoli, atleti con caratteristiche diverse. Ma la senzazione è che Danilo possa tornare in campo prima di Douglas Costa".