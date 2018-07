Mondiali 2018, Svezia fuori e Ikea ci scherza su: "Avete gufato, torniamo a casa"

07/07/2018

"Gufare: l'avete fatto nel modo giusto. Adesso ci prepariamo per tornare a casa". La Svezia è appena uscita dai Mondiali ai quarti per mano dell'Inghilterra e Ikea Italia trova il modo per scherzare sull'eliminazione della nazionale di Andersson con un ironico post su Twitter all'indirizzo dei tifosi italiani. Che non possono dimenticare l'esito dello spareggio mondiale di novembre e la clamorosa esclusione da Russia 2018.