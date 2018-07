Mondiali 2018, Suarez: "Cavani? Sono tra i 3 milioni di uruguayani che lo aspettano"

03/07/2018

Conferenza stampa per Luis Suarez, sollecitato sull'infortunio di Edinson Cavani: il Matador non si è allenato ed è in dubbio per la Francia. "Mi includo in quei tre milioni di uruguaiani che aspettano Edi. So che è complicato perché l'infortunio non è facile e perché ci sono pochi giorni di recupero, ma so che ha la volontà e l'atteggiamento per esserci, anche se non dipende molto da lui. E' fondamentale per il mio gioco e per la squadra".