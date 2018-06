Mondiali 2018, spionaggi e depistaggi: la Corea del Sud con numeri falsi per ingannare gli avversari

18/06/2018

Spionaggio e sotterfugi... il Mondiale è anche questo. L'allenatore della Corea del Sud, Shin Tae-yong, ha rivelato che i suoi giocatori hanno indossato numeri di maglia 'diversi' durante le partite di preparazione per ingannare i futuri avversari alla Coppa del Mondo, a partire dalla Svezia contro cui la nazionale orientale farà il suo debutto oggi. Con l'eccezione della stella della squadra Son Heung-min e del capitano Ki Sung-yueng, "tutti gli altri giocatori indossavano numeri un po' differenti", ha annunciato in conferenza stampa l'allenatore sudcoreano a 24 ore dal match. "È molto difficile per gli occidentali distinguere gli asiatici, ecco perché lo abbiamo fatto", ha aggiunto Shin Tae-yong per giustificare il suo sotterfugio.