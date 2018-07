Mondiali 2018, Spagna: Quique Sanchez Flores in pole per il dopo Hierro, ma c'è anche a Luis Enrique

02/07/2018

E' stata un grande fallimento la spedizione spagnola al Mondiale 2018. Un torneo iniziato male con l'esonero di Lopetegui a due giorni dall'esordio, proseguito con Hierro nel ruolo improvvisato di ct e concluso domenica - agli ottavi - con l'eliminazione ai rigori contro la Russia. Ora in Spagna è già partito il toto-ct per il dopo Hierro e, secondo quanto riferito da As, in pole position c'è Quique Sanchez Flores ma anche Luis Enrique ha diverse chance.

Quique Sanchez Flores, attualmente senza contratto dopo la separazione dall'Espanyol nell'aprile scorso, viene considerato uno dei grandi favoriti per via della sua esperienza in Spagna e anche a livello internazionale, avendo allenato Benfica, Watford e negli Emirati. Il tecnico, scrive il quotidiano spagnolo, ha le capacità per invertire il trend portando avanti una serie di cambiamenti di cui ha bisogno la nazionale.



Ma c'è anche un altro nome forte per la panchina della Roja: si tratta dell'ex tecnico del Barcellona Luis Enrique, che in passato aveva manifestato pubblicamente il suo desiderio un giorno di allenare la Nazionale. Altri possibili candidati sono l'ex centrocampista del Real Madrid Michel, Paco Jemez e Quique Setien. Sempre secondo As, anche allenatori del calibro di Rafa Benítez, Unai Emery e Marcelino potrebbe essere presi in considerazione, anche se al momento sono tutti sotto contratto con altre squadre. Lo stesso vale per Roberto Martinez, l'attuale ct del Belgio.