Mondiali 2018, Southgate: "Orgogliosi di quello che abbiamo fatto"

14/07/2018

Gareth Southagte ha analizzato la sconfitta contro il Belgio: "Alla fine siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Siamo finiti nelle prime quattro ma sapevamo di non essere i migliori, non ci siamo mai nascosti su questo. Contro le migliori squadre non abbiamo espresso un buon gioco, ma è stata un'avventura fantastica per tutti". Amareggiato, invece, Kane: "Bisogna migliorare. Non vogliamo aspettare altri vent'anni o più per arrivare in semifinale".