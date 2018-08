Mondiali 2018, Southgate: "L'Inghilterra è ancora motivata"

13/07/2018

Gareth Southgate chiede all'Inghilterra una prova d'orgoglio nella finale per il terzo posto contro il Belgio: "Siamo molto motivati, è un'opportunità per vincere una medaglia ai Mondiali, un traguardo che solo una nazionale inglese ha raggiunto prima d'ora". Sulla sconfitta in semifinale: "Sono stati due giorni molto difficili. Eravamo a 20' dalla finale, eravamo qui per quello. Ma i giocatori sono incredibili, vogliono finire bene il torneo".