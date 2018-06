Mondiali 2018, Son disperato: deve fare il soldato in Corea del Sud

25/06/2018

Il gol contro il Messico non è bastato alla Corea del Sud per evitare l'eliminazione dal Mondiale in Russia e nonostante la rete segnata, tra i più disperati c'era la stella Son Heung-Min . Amore per la patria, ma soprattutto preoccupazione: Son rischia di finire 21 mesi nell'esercito di Seul a 100 euro al mese, lui che ora ne guadagna 360mila. Ha ancora due chances per evitarlo, ma dipenderà dal Tottenham e soprattutto dai risultati in nazionale.

La situazione era chiara già prima del Mondiale, ma la speranza di qualificazione agli ottavi era per Son una panacea importante. Il servizio militare in Corea del Sud è obbligatorio sotto i 28 anni, giocando per la squadra dell'esercito a 100 euro al mese circa. La stella del Tottenham ne guadagna ora 360mila al mese, ma ha 25 anni e proprio dal cammino con la nazionale in Russia sperava di togliersi un peso di dosso. Le due sconfitte contro Svezia e Messico, invece, lo hanno portato al pianto disperato al rientro negli spogliatoio dello stadio di Rostov.



Sa che lo Sangjue Sangmu - la squadra dell'esecito appunto - è sempre più vicina per lui che di anni ne ha 25, ma esistono ancora due vie di fuga che dipendono tanto dal campo quanto dal Tottenham. In Corea del Sud infatti si può essere esentati dal servizio di leva per meriti sportivi, che nel caso dell'attuale nazionale sarebbe stato possibile nel caso di qualificazione agli ottavi. Gli eroi del 2002 che noi italiani e spagnoli ricordiamo bene, per esempio, furono dispensati in blocco, così come i vincitori della Coppa d'Asia 2014 a cui però Son non giocò per via del divieto del Bayer Leverkusen. Ora gli restano Giochi asiatici ad agosto in Indonesia e la Coppa d'Asia del gennaio 2019, ma appunto dipenderà anche dalla volontà degli Spurs di lasciarlo partire.