Mondiali 2018, Serbia-Svizzera 1-2: gli elvetici vedono gli ottavi

22/06/2018 di STEFANO RONCHI

LA PARTITA

Missione compiuta per la Svizzera, che dopo aver costretto il Brasile al pari, regola la Serbia e vola in testa al girone a braccetto con i verdeoro. Un risultato importante, perché raggiunto in rimonta con una grande reazione e perché ora sulla strada per gli ottavi per Petkovic c'è solo il Costa Rica già eliminato. Agli elvetici basterà un pari nell'ultima gara per stare tranquilli, mentre la Serbia dovrà battere il Brasile per non essere eliminato.



All'Arena Baltika di Kaliningrad va in scena un match a due facce. Nel primo tempo sono gli uomini di Krstajic a far la voce grossa, sfruttando una fisicità straripante. Negli scontri diretti Milinkovic-Savic & Co. fanno paura, soprattutto sulle palle alte. In fiducia, Mitrovic è un ariete e dopo cinque minuti va in cielo e sblocca la gara con una zuccata che non lascia scampo a Sommer. Con Matic e Milivojevic a far la guardia in mediana e Tadic e Kostic sempre pronti ad appoggiare la manovra sulle corsie esterne, la Serbia è padrona del campo. In fase offensiva la banda di Krstajic ha tante alternative e spinge con gli esterni, la Svizzera invece ci impiega mezz'ora per riordinare le idee e confezionare la prima vera palla gol con Dzemaili, fermato da Stojkovic. A buon ritmo, sul finire del primo tempo Behrami e Xhaka guadagnano metri e Shaqiri prova a far saltare il banco con i suoi tagli e le sue giocate. Ma è ancora la Serbia a sfiorare il raddoppio con Tosic e Tadic.



Poi va in scena la seconda parte del film. Quella col finale a sorpresa. Petkovic leva subito Seferovic e fa entrare Gavranovic. E la Svizzera pareggia i conti con Xhaka, approfittando di un contropiede sulla corsia sinistra e di una piccola incertezza di Stojkovic tra i pali. Un gol che riapre la partita e anche i giochi nel girone. Carichi, i rossocrociati aumentano i giri e Shaqiri scheggia l'incrocio con uno splendido sinistro a giro. In difficoltà, la Serbia invece va in affanno e si aggrappa alle sue torri e agli esterni per contrastare l'organizzazione di gioco elvetica. Mitrovic arriva tardi su un cross perfetto di Kolarov, poi Embolo e Gavranovic fan tremare Krstajic. Nel finale, con le squadre stanche, saltano un po' tutti gli schemi. La Svizzera sembra avere più energie. E il contropiede di Shaqiri conferma le impressioni, gelando la Serbia proprio al 90'. Per la Svizzera è una vittoria pesantissima. Per la Serbia invece sono solo rimpianti.